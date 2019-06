A seleção brasileira de futebol chegou na noite deste domingo a Porto Alegre para disputar na próxima quinta-feira a partida das quartas de final da Copa América contra um rival ainda a ser definido.

A seleção chegou na capital gaúcha por volta das 22h40 procedente de São Paulo, onde esta tarde fez um treino leve após a vitória na sexta-feira por 5 a 0 sobre o Peru.

O Brasil já classificado como primeiro do grupo A, ainda não sabe qual seleção enfrentará na Arena do Grêmio nas quartas de final, só que será o segundo terceiro classificado dos três grupos em disputa.

O primeiro terceiro é o Peru e agora falta saber o segundo. Entre as opções está o Paraguai, do grupo B e que só passará para as quartas se na partida do grupo C Japão e Equador empatarem.

Japão ou Equador também podem ser o próximo adversário do Brasil, dependendo de quem vencer a partida esta segunda-feira.

O Uruguai é uma possibilidade, mas muito remota, pois teria que perder para o Chile e o Japão golear o Equador.