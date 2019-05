Caroline Santos, Ícaro Miguel, com medalhas de prata, e Maicon Andrade, com o bronze, fizeram o Brasil subir ao pódio neste domingo, no último dia de disputa do Campeonato Mundial de Taekwondo, que foi disputado em Manchester, no Reino Unido.

Na categoria até 62 quilos para mulheres, Caroline venceu quatro combates, o último deles contra a croata Bruna Vuletic, que garantiu um lugar na decisão por 21 a 7. Na luta pelo ouro, a brasileira acabou derrotada pela turca Írem Yaman, que se tornou bi mundial, já que também havia conquistado o título há quatro anos.