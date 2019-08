O conjunto do Brasil conquistou nesta segunda-feira a medalha de ouro na prova mista da ginástica rítmica dos Jogos Pan-Americanos de Lima, uma redenção após os bronzes no geral e nas bolas durante o fim de semana.

Beatriz Silva, Camila Rossi, Deborah Medrado, Nicole Pircio e Vitória Guerra subiram ao lugar mais alto do pódio com um total de 24,250 pontos. A prata ficou com o México (23,050), enquanto Cuba (22,200) terminou na terceira posição.