A seleção brasileira feminina de handebol conquistou, na noite de terça-feira, sua sexta medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos, ao derrotar a Argentina, em Lima, no Peru, pelo placar de 30 a 21.

Com o título, as hexacampeãs conquistaram a classificação para os Jogos Olímpicos de Tóquio, que serão disputados no próximo ano.