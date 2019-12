A partir de março de 2020, a seleção brasileira iniciará a campanha nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, que será disputada no Catar. EFE/Arquivo

A seleção brasileira encerrará 2019 na terceira colocação do ranking da Fifa, que foi atualizado nesta quinta-feira, com a Bélgica se mantendo na liderança pelo segundo ano consecutivo, enquanto a França, atual campeã mundial, aparece como vice-líder.

Os comandados de Tite, que tiveram os últimos compromissos em novembro, com derrota para a Argentina e vitória sobre a Coreia do Sul, tem 1.712 pontos, os mesmos da lista revelada um mês atrás, assim como as principais equipes nacionais do planeta.