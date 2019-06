A edição 2019 da Copa América será aberta nesta sexta-feira com a seleção brasileira tentando manter 100% de aproveitamento em títulos quando disputa o torneio em casa, a Argentina e Lionel Messi buscando o fim de um longo jejum, o Chile atrás do 'tri' e o Uruguai querendo abrir frente no ranking de conquistas.

A preparação dos participantes para o torneio chegou a ser ofuscada nos noticiários e nas conversas entre torcedores pelo "tsunami Neymar", que era um dos fortes candidatos a craque do torneio, mas acabou cortado a pouco mais de uma semana da estreia, devido a uma lesão no tornozelo direito em amistoso entre Brasil e Catar.

Antes mesmo da lesão, o atacante do Paris Saint-Germain chegou a ter a presença no torneio colocada em dúvida três vezes. A agressão a um torcedor que provocou a equipe após a derrota para o Rennes na final da Copa da França foi mal digerida pela comissão técnica, mas o treinador Tite optou por punir o camisa 10 apenas com a perda da condição de capitão.

Nos primeiros dias de treinos na Granja Comary, Neymar assustou a comissão técnica e torcedores ao sentir dores no joelho esquerdo após uma finalização. O craque perdeu dois dias de trabalho em campo, se limitou a fazer atividades na academia e voltou na véspera da explosão de uma bomba.

No sábado, dia 1º de junho, poucas horas depois de um treino e de todo elenco ganhar folga, surgiu a notícia de que uma brasileira havia registrado queixa acusando o jogador de estupro, que teria sido cometido em Paris. Ao se pronunciar, em vídeo no Instagram, o atacante exibiu fotos íntimas da acusadora.

Neymar foi a campo sob pressão, contra o Catar, e acabou se lesionando nos minutos iniciais do amistoso, que o Brasil venceu por 2 a 0. O craque foi cortado horas depois do jogo, dando lugar ao meia Willian. Na quinta-feira posterior à partida, o camisa 10 prestou depoimento à polícia.

Sem o maior craque, a seleção terá a missão de se remodelar em busca do quinto título como país-sede, repetindo o que conseguiu em 1919, 1922, 1949 e 1989, as outras vezes em que organizou o torneio. As outras taças em poder da CBF foram erguidas em 1997, na Bolívia, 1999, no Paraguai, 2004, no Peru, e 2007, na Venezuela.

A partir da ausência de Neymar, os nomes que terão a missão de assumir o protagonismo são Philippe Coutinho, que busca se recuperar de uma temporada irregular no Barcelona, além de Richarlison, David Neres e Gabriel Jesus, titulares na goleada sobre Honduras por 7 a 0 no último fim de semana.

Na decisão de 7 de julho, que acontecerá no Maracanã, a expectativa de muitos é por um confronto entre Brasil e Argentina, o que não acontece pela disputa de título desde 2007. Nas duas últimas edições da Copa América, em 2015 e 2016, a 'Albiceleste' foi vice, em ambos os casos derrotada pelo Chile.

Foi por uma competição continental, inclusive, que a seleção principal dos 'hermanos' ergueu seu último troféu, em 1993. Naquela edição, no Equador, a equipe comandada por Alfio Basile tinha Sergio Goycochea, Óscar Ruggeri, Diego Simeone, Fernando Redondo, Gabriel Batistuta, entre outros, e venceu o México na final por 2 a 1.

Depois disso, foram quatro vices da Copa América, um da Copa das Confederações e um da Copa do Mundo. As únicas conquistas nestes 26 anos de jejum vieram em Jogos Olímpicos: em 2004, em Atenas, e 2008, em Pequim, mas com elenco formado, em grande maioria, por jogadores de até 23 anos.

Neste ano, mais uma vez a missão de acabar com o tabu argentino recai sobre o atacante Lionel Messi, que além da medalha de ouro obtida na capital chinesa venceu um Campeonato Mundial sub-20, em 2005, mas não sabe o que é ser campeão com a seleção principal.

Há três anos, quando foi disputada a edição especial pelo centenário da Copa América, o astro do Barcelona perdeu pênalti na decisão com o Chile, depois de igualdade no tempo normal e prorrogação e chegou a abandonar a 'Albiceleste'.

Agora sob o comando de Lionel Scaloni, que substituiu Jorge Sampaoli após a eliminação nas oitavas de final da Copa do Mundo, para a França, a Argentina não chega a empolgar, acumulando, inclusive, derrota para a Venezuela, mesmo com Messi em campo, em março deste ano.

A Copa América, inclusive, é a prova de fogo para o técnico da seleção, já que o contrato do ex-meia só vai até o fim do torneio. O comandante apostou em uma mescla da experiência - de nomes como Franco Armani, Nicolás Otamendi, Ángel Di María e Sergio Agüero - com a juventude de Juan Foyth, Giovani Lo Celso e Lautaro Martínez.

Algoz da Argentina nas duas últimas temporadas, o Chile desembarca no Brasil atrás do tri, algo que só aconteceu uma vez na história, justamente com a 'Albiceleste', com os títulos obtidos em 1945, 1946 e 1947. A equipe, no entanto, chega sob a desconfiança de torcedores e da própria imprensa local.

Contrastando com os êxitos na Copa América, a 'Roja' não conseguiu vaga para disputar a Copa do Mundo, disputada na Rússia, no ano passado. A seleção terminou as Eliminatórias na sexta posição, sequer alcançando o direito de disputar a repescagem contra a Nova Zelândia, o que coube ao Peru.

O argentino Juan Antonio Pizzi deu lugar ao colombiano Reinaldo Rueda, ex-Flamengo, que recebeu críticas por deixar de fora da convocação para esta edição o goleiro Claudio Bravo, campeão nas conquistas de 2015 e 2016. O comandante justificou a decisão pela lesão que o jogador sofreu e o tirou de quase toda a temporada.

Sempre discreta, a seleção uruguaia desembarca no Brasil com veteranos de peso, como o zagueiro Diego Godín, e os atacantes Edinson Cavani e Luis Suárez, além de uma geração promissora de jovens, como o zagueiro José María Giménez, o volante Lucas Torreira e o meia Rodrigo Betancur.

Os comandados pelo lendário Óscar Tábarez lutarão para erguer o troféu pela 16ª vez na história. Com as 15 taças obtidas até hoje, a última em 2011, a Celeste Olímpica lidera o ranking da Copa América com uma a mais que a Argentina e sete a mais que o Brasil.

Uma das grandes incógnitas desta edição da competição será a Colômbia, já que o técnico português Carlos Queiroz assumiu a função em fevereiro deste ano e só participou de quatro amistosos, com vitórias sobre Japão, Panamá e Peru, além de uma derrota para a Coreia do Sul.

Além disso, os dois nomes mais badalados do elenco da seleção 'cafetera', o meia James Rodríguez e o atacante Falcao García chegam em baixa, depois de uma temporada de pouco brilho com as camisas de Bayern de Munique e Monaco, respectivamente.

A edição de 2019 da Copa América ainda terá o Peru querendo manter a boa fase, após disputar a Copa do Mundo; o Paraguai em busca de reencontrar os melhores dias, agora sob o comando do argentino Eduardo Berizzo; e a Venezuela tentando provar que deixou de ser o saco de pancadas do continente.

O Equador, que seguiu ladeira abaixo nas Eliminatórias e terminou no antepenúltimo lugar; a Bolívia, que nem mesmo na altitude vem conseguindo bons resultados, além das seleções convidadas Japão e Catar, correm por fora.

Confira os grupos da edição 2019 da Copa América:.

Grupo A:.

Brasil.

Bolívia.

Peru.

Venezuela.

Grupo B:.

Argentina.

Catar.

Colômbia.

Paraguai.

Grupo C:.

Uruguai.

Chile.

Equador.

Japão.