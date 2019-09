Dois dias depois da grande vitória sobre a Grécia, por 79 a 78, a seleção brasileira manteve o embalo no Campeonato Mundial de basquete e bateu Montenegro por 84 a 73 nesta quinta-feira, em Nanjing, na China, e se classificou invicta para a segunda fase.

O principal nome do Brasil na partida foi o armador Marcelinho Huertas, um dos cestinhas do duelo, com 16 pontos. O pivô Cristiano Felício anotou 14, um a mais que o ala Marquinhos, e ainda pegou sete rebotes. O montenegrino Derek Needham também marcou 16 pontos, mas não evitou a derrota nem a eliminação de sua seleção sem vitória alguma no grupo F.