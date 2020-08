Cidade do México

EFE Cidade do México 14 ago 2020

A engenheira de petróleo e professora universitária Juliana Baioco, de 34 anos, nunca imaginou que a paixão pela forja a levaria ao "Desafio Sob Fogo - Brasil e América Latina", tornando-se a primeira mulher a fazer parte da competição.

"A responsabilidade de ser a primeira mulher no programa é muito grande. Comecei na cutelaria vendo 'Desafio Sob Fogo' e agora estou do outro lado da televisão", disse à Agência Efe a competidora brasileira, que enfrentará os desafios mais extremos da forja juntamente com outros sete concorrentes de diferentes países.