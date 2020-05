O volante brasileiro Fernando Reges, que sofreu uma lesão no início de março e ficaria fora de várias partidas, voltou às atividades neste domingo com um treinamento individual que a equipe do Sevilla vem realizando desde a última sexta-feira.

O jogador de 32 anos, contratado junto ao Galatasaray em julho do ano passado, sofreu uma contusão na coxa esquerda em 1º de março durante a vitória sobre o Osasuna por 3 a 2, pelo Campeonato Espanhol, e desfalcou a equipe no empate com o Atlético de Madrid, pela rodada seguinte. Depois disso, o torneio foi interrompido devido à pandemia do novo coronavírus.