O Sevilla esteve perto de vencer pela segunda vez em duas partidas após a pausa do Campeonato Espanhol provocada pela pandemia de coronavírus, mas ficou no empate com o Levante em 1 a 1 no estádio Ciutat de València, graças ao gol contra marcado pelo zagueiro brasileiro Diego Carlos nos instantes finais.

No jogo que marcou a abertura da 29ª rodada do Espanhol, a equipe visitante abriu o placar logo no primeiro minuto do segundo tempo. Diego Carlos fez ótimo lançamento por baixo, do campo defesa, até a ponta esquerda. Munir acelerou e tocou para o meio para De Jong completar para a rede e fazer 1 a 0.