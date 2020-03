O brasileiro de 21 anos, que garantiu os pontos necessários para obter a super licença da Fórmula 1 ao terminar em quarto no campeonato de Fórmula 2, espera desempenhar seu novo papel no Grande Prêmio da Austrália. EFE/Arquivo

O brasileiro Sergio Sette Câmara foi confirmado nesta segunda-feira como piloto de testes e reserva da Red Bull e AlphaTauri, compartilhando o posto com o suíço Sébastien Buemi durante a temporada 2020 da Fórmula 1.

Sette Câmara viajará com as duas equipes ao longo da temporada e trabalhará com Buemi, que está na equipe austríaca há nove anos, dentro do simulador. Ele também participará do crescente programa de exposições que a Red Bull desenvolve ao longo do ano.