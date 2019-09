A skatista britânica Sky Brown sonha, com apenas 11 anos de idade, se classificar para os Jogos Olímpicos de Tóquio, no ano que vem, na modalidade park, uma proeza que pode ser realizada no Campeonato Mundial de Skate da categoria, nesta semana, em São Paulo.

"Só quero me classificar para a Olimpíada. Seria louco, mas se não for possível, também faz parte do jogo", disse a menina prodígio, uma das favoritas ao título, apesar da pouca idade, em entrevista à Agência Efe.