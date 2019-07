Com uma barra de ferro e um recipiente de vidro na mão, Mohammed Saleem tem caçado 222 mil cobras nas últimas três décadas, tornando-se "o homem cobra" da cidade de Bophal, no centro da Índia, conhecida pelas abundantes répteis que povoam a região.

Perto dos 50 anos de idade, Saleem Saanpwaale (homem serpente) - como é conhecido em Bhopal - se dedicou a resgatar as serpentes que rondam casas, hospitais, hotéis ou mesmo residências e gabinetes de altos funcionários.

"Eu venho caçando cobras há 30 anos, tenho um recorde de 222 mil cobras até agora, incluindo algumas da casa do chefe do governo e da casa do governador", disse Saleem à Agência Efe.

O caçador de cobras profissional manteve um registro de todas as suas capturas nas três décadas de ofício em um país onde, segundo números oficiais, a cada ano cerca de 50 mil pessoas morrem de picadas de cobra.

O ofício que herdou do pai, um herpetólogo autodidata, também apresenta sérios riscos. Ao longo dos 30 anos de profissão, Saleem Saanpwaale sofreu quatro mordidas quase fatais.

Sem proteção alguma, o homem se dedicou a capturar o que bem poderia ser uma víbora de Russell, de escala de serra ou uma cobra, algumas das espécies de serpentes venenosas mais mortais daquela região da Índia.

"Fui internado em terapia intensiva por quatro picadas de cobras", diz Saleem, lembrando o horror diário de sua vida na batalha contra os répteis.

Mas essas "experiências próximas da morte e o arrepio que acontece produz pegar as serpentes" não pararam Saleem, que é o único caçador de cobras da Corporação Municipal de Bhopal.

"Mesmo depois de 30 anos, eu ainda sinto o reflexo instintivo que experimentei depois da minha primeira caçada. Eu amo esse sentimento", relata.

Como você consegue se dedicar a um trabalho que faz suas pernas tremerem e arrepiarem sua espinha?

A primeira lição é, ele diz, que, embora "as cobras possam parecer assustadoras, elas não são inimigas do homem, a menos que você as incomodem".

"Quando me aproximo para pegar uma cobra, parece que estou em uma situação de combate. No entanto, não é o que sinto dentro de mim. Eu vou resgatar um pobre réptil que talvez enfrente um perigo real entre as pessoas que o rodeia", explica.

Então, "quando você chegar ao local, você não deve negligenciar o chiado. Ouça atentamente, ouça antes de encontrá-lo, caso contrário aumenta o risco de ser atacado", continua o homem descrevendo seu ritual de caçada.

Finalmente, quando você descobrir o esconderijo, "tire o bastão, segure a cabeça, pegue o rabo e mantenha-o de cabeça para baixo, em seguida, insira-o em um recipiente", ensina Saleem.

A rotina do caçador realmente termina na floresta, onde libera as cobras que capturou.

A Índia, que abriga mais de 270 espécies de serpentes, 60 delas consideradas muito venenosas, costumava ser conhecida como a terra dos encantadores de serpentes que atraem multidões de espectadores nas margens das estradas.

Os encantadores de serpentes hipnotizavam multidões com sua habilidade de controlar criaturas perigosas e coletavam moedas para se sustentarem e a seus animais.

E embora a prática tenha sido proibida no país asiático para defender as serpentes, alguns ainda podem ser encontrados praticando no interior da Índia ou em locais turísticos.

Também na Índia, os hindus acreditam que a serpente indiana é sagrada e associada ao deus Shiva. Assim, durante o festival anual "Naga Panchami", os devotos adoram a cobra como se fosse outra divindade hindu.

Sarwar Kashani.