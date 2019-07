Meio século depois do início da histórica Apollo 11, uma viagem de ida e volta à Lua com três astronautas a bordo, a façanha será comemorada nesta terça-feira com várias atividades no Centro Espacial Kennedy de Cabo Canaveral, na Flórida (Estados Unidos), onde estarão dois dos três protagonistas da missão.

Sem o colega Neil Armstrong, primeiro homem a pisar na superfície da Lua e que morreu em 2012, Buzz Aldrin e Michael Collins, os outros dois participantes da missão, voltarão à plataforma LC-39A do Centro Kennedy, onde em 16 de julho de 1969 foi lançado o foguete Saturno V com eles três a bordo.