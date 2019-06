O cantor Caetano Veloso, ao lado de outros grandes nomes da música brasileira, como Lulu Santos e Maria Gadú, além do uruguaio Jorge Drexler, fez um show na noite de terça-feira, no Rio de Janeiro, no lançamento do primeiro aplicativo de ativismo ambiental, "342Amazonia".

O evento, realizado no Circo Voador, na região central da cidade, foi em defesa da natureza e da Amazônia e organizado pelo Greenpeace e 342Amazonia e Mídia Ninja.