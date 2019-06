A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos deu nesta terça-feira sinal verde a um projeto de lei elaborado para que pessoas amparadas pelos programas de Ação Diferida para Chegadas na Infância (Daca), Status de Proteção Temporário (TPS) e Saída Forçada Diferida (DED) consigam a cidadania americana.

A medida, que foi aprovada com 237 votos a favor - todos os representantes democratas e sete republicanos - e 187 contra, precisa agora de aprovação no Senado, controlado pelos políticos do Partido Republicano.