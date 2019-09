A Câmara dos Comuns, uma das casas do Parlamento do Reino Unido, rebelou-se nesta terça-feira contra o primeiro-ministro, Boris Johnson, e tomou o controle da agenda parlamentar ao aprovar a tramitação de uma lei que pode vetar a saída do país da União Europeia (UE) sem a assinatura de um acordo de transição com o bloco.

O chefe do governo britânico, que não conta na câmara com maioria de seu partido, o Conservador, respondeu aos parlamentares anunciando que tentará convocar eleições gerais antecipadas se for consumada a aprovação dessa lei, que começará a ser debatida amanhã em regime de urgência.