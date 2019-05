Campanhas para mobilizar os eleitores, especialmente os mais jovens, tentam combater o que tende a ser o principal problema das eleições para a Eurocâmara: a abstenção.

Constante desde 1979, quando os cidadãos da União Europeia (UE) elegeram os primeiros representantes para o Parlamento Europeu, a diminuição na participação deve se manter no pleito deste ano, considerado chave para o futuro do bloco devido ao crescimento do extremismo e ao Brexit, a saída do Reino Unido como país-membro.