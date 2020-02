O sérvio Novak Djokovic (c) durante uma sessão de fotos nesta segunda-feira, em Melbourne. EFE/ROMAN PILIPEY

O sérvio Novak Djokovic retomou a liderança do ranking mundial masculino de tênis, que foi atualizado nesta segunda-feira, graças a conquista do título da Aberto da Austrália, o primeiro Grand Slam da temporada de 2020.

Com a ascensão do segundo para o primeiro lugar, desbancando o espanhol Rafael Nadal, Nole alcança a ponta pelo nono dos últimos dez anos. Ao todo, são 276 semanas como o melhor tenista do circuito.