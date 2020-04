O norueguês Magnus Carlsen, atual campeão mundial de xadrez, anunciou nesta quinta-feira a criação de um torneio pela internet com jogadores de elite da modalidade, com prêmio de US$ 250 mil (R$ 1,4 milhão).

A competição recebeu o nome de Magnus Carlsen Invitational e terá oito participantes, inclusive com o jogador que dá o nome à disputa - os demais ainda estão indefinidos -, e foi inspirada pela paralisação do esporte de forma geral, em decorrência da pandemia da Covid-19.

O torneio terá início no dia 18 de abril e ocupará o vácuo no calendário aberto pelo adiamento do Torneio de Candidatos, que aconteceria em Ekaterimburgo, na Rússia, e apontaria o desafiante de Carlsen em duelo pelo título mundial.

Ao longo da competição, todos os enxadristas participantes se enfrentarão uma vez, conforme explica o site "Chess24.com".

Os quatro primeiros colocados avançarão às semifinais, em que os ganhadores vão à decisão, e os perdedores disputam o terceiro lugar.