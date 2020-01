O chefe do Estado-Maior do Canadá, o general Jonathan Vance. EFE/Arquivo

O Canadá anunciou nesta terça-feira que transferirá temporariamente parte das tropas do país que estão no Iraque - cerca de 500 soldados e outros profissionais - para o Kuwait após o aumento da tensão no Oriente Médio devido ao assassinato do general Qasem Soleimani, comandante da divisão de elite da Guarda Revolucionária do Irã.

O chefe do Estado-Maior do Canadá, o general Jonathan Vance, informou sobre a retirada do Iraque em uma carta enviada às famílias dos soldados canadenses no país, que foi postada no Twitter pelas autoridades militares.