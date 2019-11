A capital do Cazaquistão, Nursultan, marcou presença nesta terça-feira no Congresso Mundial Smart City Expo em Barcelona, o principal evento internacional sobre cidades inteligentes e do qual o prefeito da cidade do país eurasiático, Altay Kulginov, e o embaixador cazaque na Espanha, Konstantin Zhigalov, participaram nesta terça-feira.

Representantes do Cazaquistão participaram da inauguração do congresso "Cities Made of Dreams" ("Cidades feitas de sonhos", em tradução livre), na qual também estiveram o conselheiro de Políticas Digitais da região autônoma da Catalunha, Jordi Puigneró, o primeiro vice-prefeito de Barcelona, Jaume Collboni, o secretário de Estado da Espanha para o Avanço Digital, Francisco Polo, e o ministro das Relações Exteriores de Cingapura, Vivian Balakrishnan, que abordou os desafios tecnológicos das metrópoles do futuro.

Depois, Kulginov e Zhigalov participaram de uma mesa redonda organizada pela embaixada com empresários espanhóis no âmbito do congresso, que termina na quinta-feira e que deve deixar um impacto econômico de mais de 90 milhões de euros em Barcelona.

A capital do Cazaquistão foi renomeada Nursultan em março, quando o Parlamento aprovou a substituição da antiga nomenclatura de Astana pelo novo nome em homenagem ao ex-presidente Nursultan Nazarbayev, que ficou no poder de 1991 a 2019.