O cargueiro russo Progress MS-15 durante o lançamento, nesta quinta-feira, no Cosmódromo de Baikonur, no Cazaquistão. EFE/RSC Energia/ROSCOSMOS

O cargueiro russo Progress MS-15, com cerca de 2,5 toneladas de mantimentos e equipamentos, foi lançado nesta quinta-feira do Cosmódromo de Baikonur, no Cazaquistão, em direção à Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla em inglês).

O lançamento foi realizado pontualmente às 11h26 (horário de Brasília) com a ajuda de um foguete Soyuz-2.1a da 31ª plataforma do cosmódromo.