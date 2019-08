Centenas de milhares de pessoas participaram neste domingo, em Londres, no Reino Unido, do começo do tradicional carnaval do bairro de Notting Hill, em meio a uma temperatura de 30 graus Celsius e um forte esquema de segurança.

Como tem sido habitual, principalmente nos últimos anos, a Polícia Metropolitana (Met) disponibilizou mais de 12 mil agentes para, segundo a superintendente da corporação, Elisabeth Chapple, garantir um evento "seguro e espetacular".