O cantor espanhol David Bisbal durante uma apresentação no Carnegie Hall, em Nova York. EFE/Arquivo

A tradicional casa de espetáculos Carnegie Hall e o renomado complexo de edifícios Lincoln Center, ambos em Nova Yokr, também não reabrirão as portas até 2021, como resultado da pandemia do novo coronavírus, seguindo uma linha de outros espaços tradicionais, como a Metropolitan Opera e Filarmônica.

"Esta foi uma decisão muito difícil para nós. No entanto, a segurança dos nossos artistas, do nosso público e do nosso pessoal é primordial", declarou nesta quinta o diretor artístico da Carnegie, Clive Gillison, em um comunicado à imprensa.