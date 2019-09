O ex-presidente dos Estados Unidos Barack Obama e a sua esposa, Michelle, estão enfrentando problemas para registrar o nome de sua nova produtora audiovisual, a Higher Ground Productions, no Escritório de Patentes e Marcas dos Estados Unidos (USPTO), segundo informações da revista "The Hollywood Reporter".

De acordo com a publicação, especializada na indústria do entretenimento, o nome da empresa do casal Obama é muito similar ao da companhia Higher Ground Enterprises, que foi registrado anteriormente, em 2016.