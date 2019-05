Um casamento de japoneses que durou quase 82 anos e entrou para o Guinness como o mais longo do mundo chegou ao fim com a morte de um dos conjugês, Masao Matsumoto, aos 108 anos, informou nesta terça-feira o jornal "The Asahi Shimbun".

Matsumoto e sua esposa Miyako, de 101 anos, se casaram em 20 de outubro de 1937 e desde o ano passado figuravam no Guinness como o casal vivo mais antigo do mundo.