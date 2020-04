O brasileiro Casemiro e o croata Luka Modric, ambos jogadores do Real Madrid, fizeram doações em seus respectivos países para colaborar na luta contra a pandemia do novo coronavírus.

Casemiro doou dinheiro para a produção de 6 mil máscaras de proteção pessoal que serão utilizadas por profissionais de saúde em sua cidade natal, São José dos Campos, no interior de São Paulo, tanto em hospitais quanto em clínicas. As informações são do jornal local "O Vale".

As máscaras, segundo o periódico, cobrem todo o rosto e aumentam a proteção, além de serem laváveis, o que prolonga a vida útil do equipamento em relação às máscaras cirúrgicas descartáveis.

Além disso, o ex-volante de São Paulo e Porto também doará alimentos e produtos de limpeza e higiene pessoal para um asilo da cidade.

Já Modric, melhor jogador do mundo em 2018, doou 100 mil euros para o hospital de sua cidade natal, Zadar, com o objetivo de combater a COVID-19, conforme revelou o diretor da instituição, Zeljko Culin, ao jornal "Sportske Novosti". "Estamos muito gratos ao Luka por tudo o que ele fez", disse.