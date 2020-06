O secretário-geral da Comitê Supremo para Entrega e o Legado da Copa do Mundo do Catar, Hassan Al Thawadi. EFE/Arquivo

O Catar espera concluir ainda neste ano mais dois estádios que serão utilizados na Copa do Mundo de 2022, segundo garantiu nesta terça-feira o secretário-geral da Comitê Supremo para Entrega e o Legado da competição, Hassan Al Thawadi.

"Nossos planos seguem adianta, apesar da pandemia. O Estádio da Cidade da Educação é nossa terceira sede pronta, depois do Estádio Internacional Khalifa e do Al Janoub. Esperamos apresentar mais dois estádios até o fim do ano", disse o dirigente.