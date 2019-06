Autor do único gol da vitória do Uruguai sobre o Chile por 1 a 0 nesta segunda-feira, no Maracanã, o atacante Edinson Cavani disse que já esperava um jogo difícil no Rio de Janeiro e comemorou o fato de ter contribuído para que a 'Celeste' se classificasse para as quartas de final da Copa América como líder do grupo C.

"Sabíamos que não haveria tantas chances, que seria uma partida de muita marcação, de pressão, porque o Chile pressiona e nós tentamos fazer o mesmo. Foi um jogo travado, com poucas oportunidades de gol, mas marcamos em um momento importante, nos minutos finais, e isso nos deu a possibilidade de sair com um bom resultado", declarou o jogador do Paris Saint-Germain na zona mista do Maracanã.