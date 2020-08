Em meio à imparável propagação do coronavírus SARS-CoV-2 nos Estados Unidos, o centro de detenção de imigrantes de Farmville, no estado da Virgínia, se tornou um novo foco de contágios, com 290 casos de Covid-19 confirmado pelas autoridades locais.

Semanas após a propagação da doença no Centro de Detenção de Otay Mesa, na Califórnia, acionar os alarmes, a cidade de Farmville passou a ser uma preocupação para organizações pró-imigrantes, senadores e o governador da Virgínia, Ralph Northam, que solicitaram a interrupção da transferência de pessoas detidas para o local.