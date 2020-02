O CEO do Liverpool, Peter Moore, falou nessa quarta-feira, sobre o meia brasileiro Philippe Coutinho, ex-jogador do clube e que vem tendo um possível retorno especulado, mas deu a entender que a transferência não está entre as prioridades.

"Não quero falar ao respeito com Coutinho, mas ele tinha uma forma diferente de entender o futebol. O dinheiro que ele nos gerou, serviu para trazer Alisson Becker", disse o dirigente, em encontro com torcedores dos 'Reds' na Cidade do Cabo, na África do Sul.