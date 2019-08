Para desafiar e tentar diminuir o preconceito contra o islã e com a intenção de lançar uma mensagem de paz, cerca de 40 mil muçulmanos se reuniram na convenção Jalsa Salana, no Reino Unido, um encontro anual no qual a comunidade Ahmadi convida o mundo a conhecer mais sua religião.

Por ocasião da maior convenção muçulmana do país, imãs da comunidade Ahmadi e participantes do encontro falaram com a Agência Efe sobre religião e como eliminar conceitos equivocados relacionados à sua fé.