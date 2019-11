Os primeiros 16 corpos dos 39 vietnamitas mortos em um caminhão frigorífico no leste da Inglaterra, no mês passado, chegaram nesta quarta-feira ao Vietnã para serem devolvidos às suas famílias, confirmaram fontes do aeroporto à Agência Efe.

O avião aterrissou no Aeroporto Internacional de Noi Bai, em Hanói, às 5h (hora local), e mais corpos devem chegar nas próximas horas ou dias, embora os horários ainda não tenham sido confirmados pelas autoridades vietnamitas, que tratam deste assunto com a máxima discrição.