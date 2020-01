Com o empate de hoje, os 'Blues' seguem na quarta posição, agora com 36 pontos. EFE

O Chelsea foi o protagonista da abertura do ano no Campeonato Inglês, e voltou a decepcionar a torcida nesta quarta-feira, ao empatar com o Brighton em 1 a 1, fora de casa, em partida marcada por um golaço que salvou a equipe mandante da derrota.

O polivalente lateral espanhol César Azpilicueta foi responsável não apenas por abrir o placar, aos 10 da etapa inicial, mas também por anotar o primeiro gol da competição em 2020. Após bate e rebate na área, o camisa 28 pegou sobra após defesa do goleiro australiano Matt Ryan e estufou a rede.