A Chevron registrou lucro líquido de US$ 3,599 bilhões entre janeiro e março de 2020, 35,9% acima do mesmo trimestre de 2019, mas advertiu que os efeitos da queda dos preços do petróleo devido à pandemia de Covid-19 podem impactar resultados futuros.

A empresa americana informou nesta sexta-feira que, no primeiro trimestre, o lucro líquido por ação foi de US$ 1,93, contra US$ 1,39 do mesmo período de 2019, quase 39% a mais. Já a receita caiu 10,5%, para US$ 31,501 bilhões, abaixo dos US$ 35,2 bilhões registrados no mesmo período do ano passado.