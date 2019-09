A Justiça do Chile condenou nesta segunda-feira 28 ex-agentes da Direção de Inteligência Nacional (Dina), o órgão de repressão da ditadura de Augusto Pinochet (1973-1990), pelo desaparecimento forçado de um opositor em 1994.

A decisão da Corte Suprema de Santiago foi unânime ao julgar a atuação dos ex-agentes no caso de Teobaldo Antonio Tello Garrido, um dos 119 alvos da Operação Colombo, criada pela ditadura chilena para encobrir o desaparecimento de presos políticos com a colaboração de órgãos de repressão da Argentina e do Brasil.