Com orgulho ferido depois de terem sido eliminados nas semifinais desta Copa América, Chile e Argentina, que se enfrentaram nas duas últimas finais, têm de se contentar em disputar o terceiro lugar neste sábado, em duelo na Arena Corinthians, em São Paulo.

Ainda não foi desta vez que Lionel Messi conquistou um título pela seleção argentina principal. O jejum que dura desde a Copa América de 1993 teve sequência depois que a bicampeã mundial perdeu para o Brasil por 2 a 0 no Mineirão, em Belo Horizonte, na última terça-feira.

Já o Chile, que vinha de dois títulos continentais, em 2015 e 2016, ambos obtidos com vitórias sobre os argentinos nos pênaltis, foi colocado na roda e perdeu para o Peru por 3 a 0 na última quarta, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.

A 'Albiceleste' ainda remói a dolorosa e, para eles, injusta derrota para a equipe da casa. A atuação da arbitragem foi alvo de críticas de jogadores, entre eles Messi, da comissão técnica e até da federação de futebol do país (AFA).

Restou buscar uma revanche contra 'La Roja', algoz nas duas decisões anteriores. Para isso, o técnico Lionel Scaloni precisará pensar em substitutos para o meia Marcos Acuña e o atacante Lautaro Martínez, que estão suspensos. Ao que tudo indica, Giovani Lo Celso, Paulo Dybala e Ángel Di María brigam pelas duas vagas.

No ainda atual bicampeão continental, o técnico Reinaldo Rueda admitiu que a equipe enfrentou a seleção peruana já pensando na final do próximo domingo, em uma demonstração de soberba que pode ter representado o ponto final da geração de ouro do Chile. Isso porque boa parte dos jogadores já passou dos 30 anos.

Rueda tem algumas dúvidas para escalar o time, a começar pelo meia Vidal, que vem sentindo dores no tornozelo. O atleta do Barcelona chegou a dizer, logo após a eliminação de quarta, que o duelo com a Argentina "não tem importância alguma". O zagueiro Medel e o lateral-esquerdo Beausejour também não têm presença confirmada.

Prováveis escalações:.

Argentina: Armani; Foyth, Pezzella, Otamendi e Tagliafico; Paredes, De Paul e Lo Celso (ou Di María); Messi, Dybala (ou Di María) e Agüero. Técnico: Lionel Scaloni

Chile: Arias; Isla, Medel (ou Jara), Maripán e Beausejour; Pulgar, Aránguiz e Vidal (ou Hernández); Fuenzalida, Vargas e Sánchez. Técnico: Reinaldo Rueda

Árbitro: Mario Díaz de Vivar (Paraguai), auxiliado pelos compatriotas Eduardo Cardozo e Darío Gaona.

Estádio: Arena Corinthians, em São Paulo.