As seleções de Chile e Equador se enfrentarão nesta sexta-feira, às 20h (de Brasília), na Fonte Nova, no encerramento da segunda rodada da Copa América, em duelo de opostos entre integrantes do grupo C, que ainda tem Uruguai e Japão.

Na estreia no torneio continental, a 'Roja' passou com autoridade pelos Samurais Azuis por 4 a 0, no Morumbi, em São Paulo; mesmo placar da goleada sofrida pela Tricolor, no encontro com a Celeste, no Mineirão, em Belo Horizonte.