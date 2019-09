O Chile recordou nesta quarta-feira os 46 anos do golpe de Estado de Augusto Pinochet, que derrubou o governo de Salvador Allende, em um dia no qual foram lembrados o presidente morto e as pessoas que desapareceram e foram torturadas durante a ditadura, que durou de 1973 a 1990.

Allende, que comandou o Governo da Unidade Popular, de 1970 a 1973, foi a figura central das homenagens feitas do lado de fora do Palacio de La Moneda, sede do Executivo, em frente a seu túmulo, ou nos mais variados atos realizados ao longo do dia.