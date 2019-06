Um dos maiores ídolos da história da seleção do Chile, o ex-atacante Iván Zamorano disse nesta segunda-feira que não está surpreso com a classificação antecipada da "La Roja" para as quartas de final da Copa América porque considera que a equipe de Reinaldo Rueda conseguiu voltar a mostrar o futebol que conquistou as duas últimas edições do torneio.

"Na verdade, isso (a classificação) não me surpreendeu. Me surpreendeu muito mais o balanço dos amistoso que o Chile tinha feito, que não foram à altura do elenco que temos", disse o ex-jogador, que tem passagens por times como Real Madrid, Inter de Milão, Sevilla, América do México e Colo-Colo no currículo.