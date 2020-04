O Chile registrou mais seis mortes nesta segunda-feira por Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus, e elevou o total para 139, enquanto o número de casos foi a 10.507, depois do acréscimo de 419 no boletim apresentado pelo governo local.

O país é o terceiro com mais registros de infecções na América do Sul, atrás de Brasil, com quase 40 mil, e Peru, com pouco mais de 15,6 mil, de acordo com os dados da Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos.