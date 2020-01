As autoridades da China consideram que a "pressão extrema" dos Estados Unidos é a raiz do ressurgimento das tensões daquele país com o Irã, depois que um ataque ordenado pelo presidente americano, Donald Trump, matou uma das principais autoridades do regime iraniano.

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Geng Shuang, fez esses comentários durante entrevista coletiva quando questionado sobre a decisão de Teerã de parar de cumprir as limitações impostas ao seu programa atômico pelo acordo nuclear de 2015.