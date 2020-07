Manifestantes protestam contra as medidas de combate ao novo coronavirus na sexta-feira, em Belgrado. EFE/ANDREJ CUKIC

As autoridades da Sérvia relataram neste sábado a prisão de 71 pessoas durante o protesto ocorrido no dia anterior no centro da capital Belgrado e que levou a incidentes violentos, deixando vários feridos, incluindo 14 policiais e diversos jornalistas.

Entre os detidos estão cidadãos de Montenegro, Reino Unido, Tunísia e Bósnia e Herzegovina, disse o diretor da polícia local, Vladimir Rebic, em entrevista coletiva em Belgrado.