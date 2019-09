Cerca de 100 cientistas, colaboradores do Centro Nacional de Pesquisa Científica (CNRS, sigla em francês) da França, alertaram nesta terça-feira que o aquecimento global no ano 2100 será pior do que estudos anteriores previram, com um aumento da temperatura global de 6,5 a 7 graus centígrados para esse ano.

O relatório é baseado nas simulações de vários cenários socioeconômicos, desenvolvidos por climatologistas, oceanógrafos, especialistas em atmosfera e cálculo, cujas conclusões contribuirão para o sexto relatório do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC, sigla em inglês), anunciado para 2021.