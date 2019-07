Um grupo de cientistas chineses testará uma vacina de "longa duração" contra o vírus da imunodeficiência humana (HIV) com 160 voluntários, sendo na primeira vez em que uma vacina deste tipo alcança a segunda fase de testes em humanos, de acordo com informações publicadas nesta sexta-feira pelo jornal oficial "China Daily".

A incipiente vacina, conhecida como DNA/rTV, consiste em replicar o DNA de uma parte do HIV para estimular uma "imunização efetiva" contra o vírus, diz Shao Yiming, um dos pesquisadores do Centro de Controle e Prevenção de Doenças da China, encarregados do projeto.