Um grupo de 40 pacientes das cidades de Barcelona, Nova York e Toronto começou a testar um novo medicamento que evita que as células tumorais se expandam e causem metástase e que ativa o sistema autoimune para reduzir o tumor, de acordo com um estudo publicado nesta terça-feira pela revista "Nature Communications".

O novo fármaco, desenvolvido no hospital Vall d'Hebrón, em Barcelona, bloqueia a LIF, uma citoquina (proteína que regula a função das células que as produzem sobre outros tipos celulares) presente em muitos tumores, que promove a proliferação das células-tronco tumorais, além de desativar o alarme do sistema imunológico.