Cientistas equatorianos, espanhóis, americanos e ingleses desenvolvem no arquipélago de Galápagos uma pesquisa para decifrar os mistérios do maior peixe do mundo: o tubarão-baleia.

Com 17 metros de comprimento e cinco de largura (incluindo as aletas peitorais), e pesando entre cinco e seis toneladas, os tubarões-baleias são acinzentados com pintas brancas, marcas que os cientistas consideram impressões digitais deles.