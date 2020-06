O presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, anunciou nesta quarta-feira que os Jogos de Paris, em 2024, terão limite máximo de 10.500 atletas, o menor número desde a edição de Atlanta, realizada em 1996.

"Haverá menos esportistas em Paris do que no Rio ou em Tóquio", disse o dirigente, em entrevista coletiva concedida após reunião do Comitê Executivo do COI.

Bach explicou que o limite também será aplicado na edição reagendada para o ano que vem, na capital japonesa, no entanto, sem contar os participantes dos cinco novos esportes do programa: surfe, escalada, skateboard, karatê e beisebol/softbol.

Ele também afirmou que a redução faz parte dos planos de "simplificar" os Jogos Olímpicos, com aplicação já em Tóquio, em Jogos que foram adiados em um ano devido a pandemia da Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus.

Hoje, o comitê organizador local do evento poliesportivo apresentou 200 iniciativas para reduzir custos e a complexidade da realização.

O diretor-executivo do COI, Christopher Duby, explicou que as medidas apresentadas vão desde reduzir a logística, como, por exemplo, substituir serviços de estacionamento por transporte público, a eliminar alguns eventos testes.

Desde Atlanta, em 1996, todas as edições do Jogos tiveram mais de 10 mil atletas. O recorde histórico foi registrado no Rio de Janeiro, em 2016, com 11.238, sendo 6.179 homens e 5.059 mulheres.

Em março deste ano, o COI anunciou que, pela primeira vez, todos os países e territórios participantes deveriam ter um atleta de cada sexo, pelo menos, na delegação.