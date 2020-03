Os casos do novo coronavírus na Colômbia subiram para 54 nesta segunda-feira, enquanto a primeira pessoa afetada no país já está completamente curada, de acordo com informações de fontes oficiais.

Além dos 45 casos relatados até ontem, o Ministério da Saúde colombiano relatou hoje outros nove casos, todos em Bogotá, cinco dos quais correspondem a pessoas que estavam recentemente na Espanha e no Equador.

Os diagnosticados com a doença estão em suas casas "em isolamento supervisionado", disse o Ministério, detalhando que os novos afetados são três mulheres e seis homens.

Do total na Colômbia, que relatou seu primeiro caso no último dia 6, há 28 em Bogotá; oito no departamento de Antioquia, sete em Neiva, três em Valle del Cauca e outros três em Cartagena das Índias, incluindo uma americana.

As cidades que registram um caso cada são Cúcuta, a principal passagem de fronteira com a Venezuela; Manizales, Dosquebradas, Facatativa e há outro no departamento de Meta.

O governo colombiano tomou medidas para controlar a propagação do vírus, como restringir a entrada de estrangeiros no país, exceto para aqueles com residência na Colômbia, bem como o cancelamento de aulas presenciais em escolas e faculdades públicas e privadas, e a antecipação das férias do meio do ano para os alunos.

A prefeita de Bogotá, Claudia López, anunciou durante em entrevista coletiva a cura do primeiro caso confirmado da Covid-19 no país, uma paciente que havia retornado recentemente da Itália.

"É o caso de uma jovem que veio de Milão, uma estudante, que fez o primeiro teste de coronavírus na Colômbia. Essa jovem hoje está curada", disse.

A prefeita enfatizou a necessidade de cumprir as recomendações médicas, como isolamento e lavagem constante das mãos, para evitar a disseminação da Covid-19, pois foi isso que permitiu a recuperação da primeira infectada.